Vereador Valdy Idalino requer que seja irrigada as gramas das praças de Penedo

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o edil penedense Valdy Idalino apresentou requerimento junto ao secretário do Meio Ambiente, Fagner Matias, que seja feita a irrigação da grama na praça da Cohab, pois com o forte calor que está em Penedo a grama está morrendo. Valdy destacou também que não somente na praça da Cohab seja feito esse trabalho mais em todas as praças de Penedo.

por Redação