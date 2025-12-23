Vereador Valdy Idalino requer que seja irrigada as gramas das praças de Penedo

23 de dezembro de 2025
78

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o edil penedense Valdy Idalino apresentou requerimento junto ao secretário do Meio Ambiente, Fagner Matias, que seja feita a irrigação da grama na praça da Cohab, pois com o forte calor que está em Penedo a grama está morrendo. Valdy destacou também que não somente na praça da Cohab seja feito esse trabalho mais em todas as praças de Penedo.

 

 

 

por Redação

 

