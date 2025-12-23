Vereadora Raquel Tavares requer melhorias no cemitério de Palmeira Alta

23 de dezembro de 2025
Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, a edil penedense Raquel Tavares apresentou um requerimento solicitando ao Poder Público que seja feita uma reforma de ampliação do cemitério no povoado Palmeira Alta.

 

Segundo a vereadora, os familiares estão passando dificuldades para enterrar seus entes queridos por falta de espaço. Ela destacou também, que o cemitério do povoado da Itaporanga está passando pelo mesmo problema.

 

 

O requerimento apresentado pela vereadora Raquel Tavares foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Penedo.

 

 

 

por Redação

 

