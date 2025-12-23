Vereadora Raquel Tavares requer melhorias no cemitério de Palmeira Alta

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, a edil penedense Raquel Tavares apresentou um requerimento solicitando ao Poder Público que seja feita uma reforma de ampliação do cemitério no povoado Palmeira Alta.

Segundo a vereadora, os familiares estão passando dificuldades para enterrar seus entes queridos por falta de espaço. Ela destacou também, que o cemitério do povoado da Itaporanga está passando pelo mesmo problema.

O requerimento apresentado pela vereadora Raquel Tavares foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Penedo.

por Redação