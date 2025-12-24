Vigilância Sanitária de Maceió apreende 30 toneladas de alimentos impróprios em 2025
Cerca de 30 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas pela Vigilância Sanitária de Maceió ao longo de 2025, durante fiscalizações realizadas em estabelecimentos da capital alagoana.
Os produtos perecíveis e não perecíveis estavam estragados ou fora dos padrões sanitários e foram retirados de circulação para evitar riscos à saúde da população.
Além das apreensões, a atuação do órgão resultou na interdição de 26 estabelecimentos que funcionavam de forma irregular ou descumpriam normas sanitárias. Entre os locais interditados estão cozinhas de buffet, hamburguerias, laboratórios, estabelecimentos de comida japonesa, farmácias e clínicas médicas, odontológicas e veterinárias.
Segundo a Vigilância Sanitária, as ações fazem parte de um trabalho contínuo de fiscalização e educação sanitária. Somente em 2025, o órgão promoveu 200 capacitações em Boas Práticas Sanitárias, alcançando cerca de 16 mil pessoas.
As atividades envolveram profissionais de hotéis, pousadas, lanchonetes, restaurantes, panificações, pizzarias, bares, depósitos de bebidas, serviços de sushi, além de laboratórios, clínicas, consultórios, escolas, faculdades e funerárias.
De acordo com o chefe especial da Vigilância Sanitária de Maceió, Airton Santos, o foco do trabalho é garantir a segurança dos produtos e serviços oferecidos à população.
