Rodovias estaduais de AL não registram mortes no Natal pelo segundo ano

26 de dezembro de 2025
Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulgou balanço parcial da Operação Final de Ano Rodovia Segura 2025 — Foto: Reprodução/PM-AL

O balanço parcial da Operação Final de Ano Rodovia Segura 2025 foi divulgado nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar de Alagoas, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Segundo o levantamento, pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de mortes nas rodovias estaduais durante o período natalino.

Os dados apontam redução no número de sinistros de trânsito, com o registro de apenas uma ocorrência no período, na rodovia AL-210, em Rio Largo, sem vítimas fatais.

Também não houve registros de embriaguez ao volante nem recusas ao teste do etilômetro durante a operação.

 

 

As ações de fiscalização resultaram ainda na diminuição de condutores flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com queda de 18 para cinco casos.

O total de autuações gerais também apresentou redução, passando de 258 para 107 registros.

Fonte: G1/AL

