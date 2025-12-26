Rodovias estaduais de AL não registram mortes no Natal pelo segundo ano
O balanço parcial da Operação Final de Ano Rodovia Segura 2025 foi divulgado nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar de Alagoas, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Segundo o levantamento, pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de mortes nas rodovias estaduais durante o período natalino.
Os dados apontam redução no número de sinistros de trânsito, com o registro de apenas uma ocorrência no período, na rodovia AL-210, em Rio Largo, sem vítimas fatais.
Também não houve registros de embriaguez ao volante nem recusas ao teste do etilômetro durante a operação.
As ações de fiscalização resultaram ainda na diminuição de condutores flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com queda de 18 para cinco casos.
O total de autuações gerais também apresentou redução, passando de 258 para 107 registros.
Fonte: G1/AL