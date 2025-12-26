Rodovias estaduais de AL não registram mortes no Natal pelo segundo ano

O balanço parcial da Operação Final de Ano Rodovia Segura 2025 foi divulgado nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar de Alagoas, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Segundo o levantamento, pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de mortes nas rodovias estaduais durante o período natalino.