Réveillon 2026 em Penedo terá shows de Alex David e Elaine Nascimento na Praça 12 de Abril

A Prefeitura de Penedo prepara uma grande celebração para marcar a chegada de 2026. No dia 31 de dezembro, a tradicional Praça 12 de Abril será o ponto de encontro de penedenses e visitantes para uma noite especial de música, alegria e confraternização, com apresentações de Alex David e Elaine Nascimento.

A programação do Réveillon 2026 em Penedo terá início a partir das 22h, reunindo o público em um ambiente seguro, acolhedor e preparado para celebrar o novo ano. À meia-noite, a virada será marcada por uma queima de fogos, iluminando o céu da cidade e simbolizando um novo começo repleto de esperança.

O evento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, do entretenimento e da ocupação dos espaços públicos, promovendo momentos de integração social e fortalecendo o calendário de eventos do município. Além do aspecto cultural, o Réveillon movimenta a economia local, impulsionando setores como comércio, turismo e serviços.

A Prefeitura de Penedo convida toda a população e os visitantes a participarem dessa grande festa, celebrando juntos a chegada de 2026 em um clima de paz, emoção e alegria, no coração da cidade histórica.

Fonte: Secom PMP