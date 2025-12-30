Prédio da Rádio Gazeta FM é alvo de ataque a pedradas

O prédio da Rádio Gazeta FM foi alvo de um ataque a pedradas na manhã desta terça-feira (30), no bairro Eldorado. Segundo relatos de testemunhas, um homem em uma motocicleta arremessou pedras contra a fachada da emissora, destruindo vidraças e uma porta lateral de vidro.

De acordo com informações colhidas no local, o suspeito passou inicialmente pelo trecho observando o imóvel. Após o primeiro ataque, ele atravessou a Rua Maurício Pereira, nas imediações da Ciclovia do Trabalhador, mas retornou em seguida para atirar mais pedras contra o prédio.

Os radialistas Everton Luís e Vilcéia Melo comandavam o programa “A Festa do Povo” no momento da ocorrência. Mas, apesar dos estilhaços e dos danos materiais, nenhum funcionário da emissora ficou ferido. O criminoso fugiu logo após o vandalismo.

O que se sabe sobre o ataque

Imagens de câmeras de segurança da região e da própria rádio devem ser utilizadas para identificar a placa da motocicleta. O ataque gera preocupação entre os profissionais de comunicação do Agreste e da Zona da Mata, já que a ação pareceu ser deliberada e direcionada ao veículo de imprensa.

A Polícia Militar foi informada sobre o caso e realizou buscas, porém, até o momento, o autor do crime não foi localizado. A motivação do atentado contra o prédio da Gazeta FM Arapiraca ainda é desconhecida.

Fonte: BR104