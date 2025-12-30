Prédio da Rádio Gazeta FM é alvo de ataque a pedradas

30 de dezembro de 2025
0 73
Fachada do prédio da Rádio Gazeta, em Arapiraca, após ser atingida por pedradas durante a madrugada. (Imagem: Reprodução)

O prédio da Rádio Gazeta FM foi alvo de um ataque a pedradas na manhã desta terça-feira (30), no bairro Eldorado. Segundo relatos de testemunhas, um homem em uma motocicleta arremessou pedras contra a fachada da emissora, destruindo vidraças e uma porta lateral de vidro.

 

De acordo com informações colhidas no local, o suspeito passou inicialmente pelo trecho observando o imóvel. Após o primeiro ataque, ele atravessou a Rua Maurício Pereira, nas imediações da Ciclovia do Trabalhador, mas retornou em seguida para atirar mais pedras contra o prédio.

 

Os radialistas Everton Luís e Vilcéia Melo comandavam o programa “A Festa do Povo” no momento da ocorrência. Mas, apesar dos estilhaços e dos danos materiais, nenhum funcionário da emissora ficou ferido. O criminoso fugiu logo após o vandalismo.

 

O que se sabe sobre o ataque

 

Imagens de câmeras de segurança da região e da própria rádio devem ser utilizadas para identificar a placa da motocicleta. O ataque gera preocupação entre os profissionais de comunicação do Agreste e da Zona da Mata, já que a ação pareceu ser deliberada e direcionada ao veículo de imprensa.

 

A Polícia Militar foi informada sobre o caso e realizou buscas, porém, até o momento, o autor do crime não foi localizado. A motivação do atentado contra o prédio da Gazeta FM Arapiraca ainda é desconhecida.

 

 

 

 

Fonte: BR104

 

30 de dezembro de 2025
0 73

Artigos relacionados

PRF inicia Operação Ano Novo com tolerância zero ao álcool nas rodovias de Alagoas

30 de dezembro de 2025

Homem compra carro furtado por R$ 2.500 e é preso por receptação no interior de Alagoas

28 de dezembro de 2025

Mulher é morta a facadas na Ponta Verde, em Maceió; suspeito é morador de rua

27 de dezembro de 2025

Rodovias estaduais de AL não registram mortes no Natal pelo segundo ano

26 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo