PRF inicia Operação Ano Novo com tolerância zero ao álcool nas rodovias de Alagoas

30 de dezembro de 2025
Ascom PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo em Alagoas, com foco na tolerância zero ao álcool e direção.

 

A operação faz parte da segunda etapa da Operação Rodovida e tem como objetivo principal reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias federais.

 

A ação será realizada por meio do reforço da fiscalização e de atividades de conscientização dos condutores, especialmente sobre os riscos e as consequências de dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

 

A PRF orienta os motoristas a revisar o veículo, verificar as condições climáticas e da rodovia, descansar antes de viajar e, durante o trajeto, usar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante e não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

