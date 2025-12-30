Ronaldo Lopes anuncia a construção de 530 unidades habitacionais em Penedo

O final do ano chega com o anúncio de um novo investimento em moradia popular para Penedo, cidade que vai ganhar mais 130 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A novidade foi anunciada agora há pouco pelo prefeito Ronaldo Lopes, durante entrevista ao programa Lance Livre (Rádio Penedo FM) nesta terça-feira, 30.

O avanço na política pública habitacional é resultado da mais recente agenda de trabalho do prefeito penedense em Brasília, onde esteve na semana passada.

O novo residencial será localizado nas imediações do Aeroporto Feitas Melro, onde dois conjuntos do Minha Casa, Minha Vida estão sendo construídos, obra em ritmo acelerado, em fase de instalação elétrica e revestimento de piso e paredes, etapa conferida pessoalmente por Ronaldo Lopes neste início de semana.

O outro conjunto habitacional em obras é situado no Bairro Raimundo Marinho, ao lado da escola municipal Professor Wilton Lisboa Lucena.

Fonte: Secom PMP