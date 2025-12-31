Penedense vence o Itabaiana em amistoso de pré-temporada
O Penedense venceu o Itabaiana por 2 a 0, na noite da última terça-feira, em amistoso de pré-temporada realizado no Estádio Dr. Alfredo Leahy, no município de Penedo. Os gols foram marcados por Igor Badio e Edinho.
O Itabaiana iniciou o jogo com: Léo, Isaque, Betão, Gustavo Fagundes, Manoel, Gustavo Crecci, Yago Henrique, Dione, Leilson, Luan, Kayan. Na segunda etapa, entraram Jefferson, Tarcísio, Gustavo Cintra, Lucão, Dequinha, Caio Felipe, Fabrício, Jair, Elimar, Jonata e Igor Lemos.
Foi o segundo amistoso e último teste pré-temporada visando a estreia no Campeonato Sergipano, no próximo dia 11, contra o Atlético Gloriense, no Mendonção.
O Penedense estreia no Campeonato Alagoano no dia 10 de janeiro, contra o Cruzeiro-AL, às 16h, no Estádio Alfredo Leahy.
A estreia oficial do Itabaiana será contra o Atlético Gloriense no dia 11 de janeiro, às 16h, no Mendonção.
Fonte: GE/AL