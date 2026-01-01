Médica acusada de matar ex-marido a tiros volta a trabalhar em Arapiraca

Nadia Tamyres e Alan Carlos foram casados por 22 anos. — Foto: Reprodução/Redes sociais

A médica Nádia Tamyres Silva Lima, acusada de matar a tiros o ex-marido, o também médico Alan Carlos de Lima, voltou a trabalhar na UTI do Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. A informação foi confirmada ao g1 pela direção do Hospital de Emergência do Agreste.

A reportagem apurou ainda que a médica trabalha acompanhada por dois seguranças particulares à paisana. Eles foram contratados com o objetivo de garantir proteção se houver necessidade.

Em nota oficial, a direção do HEA informou que a médica atua como prestadora de serviços na unidade desde 2021 e que está legalmente autorizada a exercer suas atividades, conforme decisões da Justiça e do Conselho de Medicina.

O hospital destacou ainda que não cabe à instituição avaliar ou julgar o mérito do caso, atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

“O retorno da médica às atividades ocorreu em cumprimento à decisão judicial em vigor”, informou o hospital, acrescentando que a unidade segue a legislação, presta informações de forma responsável e assegura a continuidade do atendimento à população dentro dos critérios legais e profissionais.

Nádia responde em liberdade ao processo pelo homicídio ocorrido em 16 de novembro, na comunidade do Capim, no Agreste de Alagoas.

A liberação foi concedida por meio de habeas corpus com efeito liminar, decisão proferida na quarta-feira (17) pelo desembargador Ivan Vasconcelos Brito Júnior, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL).

Ao conceder a medida, o magistrado considerou que a acusada possui residência fixa, exerce profissão lícita, apresenta sanidade mental e não representa risco à sociedade, além de ter o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Fonte: G1/AL

