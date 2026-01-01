Réveillon de Penedo reúne multidão, valoriza artistas locais e emociona com espetáculo de fogos no Rio São Francisco

A chegada de 2026 foi marcada por emoção, organização e grande participação popular no Réveillon de Penedo, realizado na noite da quarta-feira, 31, na orla da cidade. Uma verdadeira multidão ocupou toda a extensão da Praça 12 de Abril para celebrar a virada do ano em um clima de alegria, segurança e confraternização.

A programação musical valorizou os talentos da terra, com apresentações dos artistas penedenses Allan David e Elaine Nascimento, que animaram o público com repertórios envolventes e cheios de identidade local. As apresentações reforçaram o compromisso da Prefeitura de Penedo com a valorização da cultura e dos artistas do município, fortalecendo a cena musical da cidade.

O ponto alto da noite foi o espetáculo de fogos de artifício lançado diretamente do Rio São Francisco, que iluminou todo o cenário histórico de Penedo. Foram 17 minutos de show pirotécnico sem estampidos, uma escolha consciente e responsável para respeitar idosos, pessoas com sensibilidade auditiva, pessoas com deficiência e os animais. A iniciativa foi amplamente elogiada pelo público presente e por quem acompanhou a virada em família.

Com uma cidade totalmente iluminada e decorada, Penedo também encantou moradores e visitantes com seus pontos instagramáveis do Natal, que seguiram sendo um grande atrativo durante o Réveillon. O conjunto da programação, aliado à beleza natural e arquitetônica da cidade, consolidou Penedo como um dos destinos mais procurados de Alagoas para celebrar o fim de ano.

O Réveillon 2026 reforça o momento positivo vivido pelo município, que segue investindo em eventos bem planejados, inclusivos e que movimentam o turismo, a economia local e o orgulho de ser penedense.

Fonte: Secom PMP