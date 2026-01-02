Feriados de 2026 em Alagoas: 12 datas podem ser prolongadas com fins de semana

2 de janeiro de 2026
O ano de 2026 terá um número elevado de feriados com possibilidade de prolongamento em Alagoas. Segundo o calendário divulgado pelo Governo do Estado, ao menos 12 datas permitem emenda com fins de semana, considerando feriados que caem em sextas ou segundas-feiras.

No âmbito estadual, estão previstos 10 feriados nacionais, sendo nove em dias úteis, além de quatro feriados estaduais. O governo também definiu os dias de ponto facultativo para a administração pública estadual.

A Prefeitura de Maceió do mesmo modo divulgou o calendário próprio de feriados e pontos facultativos para 2026. O Decreto nº 10.234, assinado pelo prefeito JHC, foi publicado no Diário Oficial do Município e deverá ser cumprido sem prejuízo dos serviços essenciais.

Feriados estaduais em Alagoas

  • 24 de junho – São João
  • 16 de setembro – Emancipação Política de Alagoas
  • 29 de junho – São Pedro
  • 30 de novembro – Dia Estadual do Evangélico

 

Calendário da Prefeitura de Maceió

Segundo o decreto municipal, Maceió terá, ao todo, 17 feriados em 2026, sendo nove nacionais, três estaduais e cinco municipais, além de oito pontos facultativos.

Feriados municipais em Maceió

  • 3 de abril – Sexta-feira da Paixão
  • 4 de junho – Corpus Christi
  • 29 de junho – Marechal Floriano Peixoto
  • 27 de agosto – Nossa Senhora dos Prazeres
  • 8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição

 

Pontos facultativos em Maceió

  • 16 e 17 de fevereiro – Carnaval
  • 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas
  • 2 de abril – Quinta-feira Santa
  • 28 de outubro – Dia do Servidor Público
  • 24 de dezembro – Véspera de Natal
  • 31 de dezembro – Véspera de Ano-Novo

 

Pontos facultativos em Alagoas

No calendário estadual, também são considerados pontos facultativos:

  • 2 de janeiro
  • 16 e 17 de fevereiro – Carnaval
  • 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas
  • 2 de abril – Quinta-feira Santa
  • 4 e 5 de junho – Corpus Christi
  • 28 de outubro – Dia do Servidor Público
  • 8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição
  • 24 e 31 de dezembro

 

Os calendários estadual e municipal são válidos para os respectivos órgãos públicos, podendo haver alterações no funcionamento conforme a natureza do serviço.

Feriados que caem na sexta-feira

Em 2026, quatro feriados nacionais ocorrerão em sextas-feiras, permitindo a extensão do descanso até o domingo:

  • 3 de abril – Paixão de Cristo
  • 1º de maio – Dia do Trabalhador
  • 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro – Natal

 

Feriados que caem na segunda-feira

Outras três datas nacionais serão celebradas em segundas-feiras:

  • 7 de setembro – Independência do Brasil
  • 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro – Finados

 

Feriados nacionais em 2026

 

O calendário nacional inclui:

  • 1º de janeiro – Confraternização Universal
  • 21 de abril – Tiradentes
  • 1º de maio – Dia do Trabalhador
  • 7 de setembro – Independência do Brasil
  • 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro – Finados
  • 15 de novembro – Proclamação da República
  • 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro – Natal

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

