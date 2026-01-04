Conheça os vencedores da Corrida do Bom Jesus de Penedo 2026

Conheça os vencedores da Corrida do Bom Jesus de Penedo 2026

A manhã deste domingo, 04 de janeiro, foi marcada por esporte, integração e celebração em Penedo com a realização da Corrida Rústica do Bom Jesus de Penedo 2026. O evento abriu oficialmente o calendário da mais tradicional manifestação religiosa e cultural do Baixo São Francisco, a Festa do Bom Jesus dos Navegantes, reforçando o papel do esporte como instrumento de saúde, lazer, turismo e valorização da cidade.

A corrida foi realizada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, e organizada pela empresa Orient Extreme. O evento contou com a participação de 395 atletas. Além dos corredores penedenses, o evento reuniu atletas de vários municípios de Alagoas, como Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanema, São Sebastião, Craíbas, Lagoa da Canoa, Coruripe, Igreja Nova e Piaçabuçu, além de competidores vindos do estado de Sergipe, das cidades de Propriá, Neópolis e Ilha das Flores, consolidando a Corrida do Bom Jesus como um dos principais eventos esportivos da região.

Com provas de 8 km e 4 km, divididas nas categorias local e visitante, masculino e feminino, a competição destacou o talento dos atletas e o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e à promoção de eventos que movimentam a economia e projetam Penedo no cenário regional.

Veja os vencedores

Prova 8 km

Masculino (Visitante):



1º – Vinicius Vieira Ramos, tempo de 00:36:29, premiação de R$ 800,00

2º – José Geroncio Jordão, tempo de 00:39:34, premiação de R$ 400,00

Feminino (Visitante):



1ª – Edivanilda Olimpio, tempo de 00:36:02, premiação de R$ 800,00

2ª – Klicia Gabrielly da Silva, tempo de 00:34:16, premiação de R$ 400,00

Masculino (Penedense):



1º – José Carlos Santos Soares, tempo de 00:25:28, premiação de R$ 800,00

2º – Edson dos Santos, tempo de 00:31:24, premiação de R$ 400,00

Feminino (Penedense):



1ª – Leiliane da Graça Lyra Fernandes, tempo de 00:40:39, premiação de R$ 800,00

2ª – Quiteria de Oliveira Albuquerque Silva, tempo de 00:41:07, premiação de R$ 400,00

Prova 4 km

Masculino (Visitante):



1º – José Uilson Santos do Rosário, tempo de 00:13:25, premiação de R$ 400,00

2º – Renan Zacarias da Silva, tempo de 00:14:53, premiação de R$ 200,00

Feminino (Visitante):



1ª – Mara Bruna Silva dos Santos, tempo de 00:17:51, premiação de R$ 400,00

2ª – Dulcicleide de Melo, tempo de 00:18:46, premiação de R$ 200,00

Masculino (Penedense):

1º – Anderson Santos Almeida, tempo de 00:15:07, premiação de R$ 400,00

2º – Romario dos Santos Barbosa, tempo de 00:16:35.909, premiação de R$ 200,00

Feminino (Penedense):



1ª – Marceliane Figueiredo Gonçalves, tempo de 00:18:41, premiação de R$ 400,00

2ª – Cristian Ellen Cruz Santos, tempo de 00:19:21, premiação de R$ 200,00

Além da premiação em dinheiro, todos os atletas que concluíram a corrida receberam medalha de participação. Os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria também foram homenageados com troféus, reconhecendo o desempenho esportivo, o esforço e o espírito de superação.

A Corrida Rústica do Bom Jesus de Penedo 2026 reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com o fortalecimento do esporte, a valorização dos atletas e a promoção de eventos que unem tradição, saúde e desenvolvimento, consolidando Penedo como referência esportiva no Baixo São Francisco.

Fonte: SECOM/PMP