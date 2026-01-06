Polícia Militar e Bombeiros reforçam segurança em Penedo durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes

Milhares de pessoas estarão em Penedo durante a 142ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, o maior evento da região do Baixo São Francisco. E para garantir a tranquilidade de moradores e visitantes, a segurança pública será reforçada.

Entre os dias 08 e 11 de janeiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão com suas unidades locais (11º BPM e 6º GBM) de prontidão e com aumento de efetivo e de viaturas, além de apoio de outras unidades da PM alagoana.

“Nós teremos reforço de policiamento oriundo tanto do 11º Batalhão, bem como de unidades vizinhas das regiões Sul, Agreste e de missões especiais, com uma média de efetivo empregado de cerca de 130 policiais militares distribuídos em aproximadamente 50 viaturas”, informa o 1º Tenente Melo Júnior, assessor de comunicação do 11º BPM.

O trabalho da Polícia Militar tem foco especial no espaço destinado aos shows artísticos, local aberto ao público situado na orla ribeirinha onde milhares de pessoas irão se divertir (confira a programação clicando aqui).

“Também teremos um trabalho de segurança direcionado para a procissão de domingo, com saída da capela da Santa Cruz, com todo o percurso já conhecido da população, finalizando no porto das balsas, onde se dá o início da procissão fluvial”, acrescenta o assessor do 11º BPM, informando apoio da cavalaria da PM, bem como de outras unidades para garantir fluidez do ponto alto das celebrações a Bom Jesus dos Navegantes em Penedo.

A integração das forças policiais é necessária para o cumprimento dos horários previstos para a procissão terrestre e fluvial, apoiando inclusive as ações de Marinha. No domingo, a segurança é fundamental para assegurar o acesso das pessoas credenciadas pela Diocese de Penedo na balsa que transporta a imagem do padroeiro dos ribeirinhos.

“Sabemos que muitos romeiros tendem a querer ingressar na balsa, mas por questões de segurança, a Marinha do Brasil estabelece medidas de restrição que serão fiscalizadas com o apoio do 10º Batalhão”, acrescenta o 1º Tenente Melo Júnior para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

Bombeiros

Em relação ao trabalho do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o Tenente-Coronel Rondinelli Barros informa que todo o efetivo da unidade sediada em Penedo estará de prontidão para atuar durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

São 47 militares à disposição para o serviço, com viaturas de socorro e de combate à incêndio, além de embarcações. Parte desse aparato vai atuar no dia a dia do evento, inclusive na arena dos shows durante a noite, local que também conta com segurança privada, bombeiros civis e serviços de pronto-socorro da Secretaria Municipal de Saúde e do SAMU.

“No domingo, nós daremos apoio à corrida de canoas e à procissão, com atenção especial na prainha de Penedo, onde temos equipe atuando nos finais de semana desde o início do verão devido ao aumento de fluxo de banhistas no local. Nosso pessoal trabalha também com jet-ski para agilizar eventuais ocorrências de socorro e mesmo com um grande número de pessoas na prainha, não há registro de casos de maior gravidade”, informa o comandante do 6º GBM, oficial com larga experiência de trabalho em Penedo.

Fonte: Secom PMP