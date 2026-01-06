Pousada em Maragogi: IML confirma choque elétrico como causa da morte de mãe e filho

Pousada Almaré, em Maragogi, Alagoas — Foto: Reprodução

Laudo do Instituto Médico Legal de Maceió (IML) divulgado nesta terça-feira (6) confirma choque elétrico como causa da morte de Luciana Klein, 39 anos, e Arthur Klein Helfstein, 11. Mãe e filho morreram dentro da piscina da pousada Almaré, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, no sábado (4).

 

Conforme o IML, os exames cadavéricos identificaram sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos. As vítimas eram de São Paulo e os corpos já foram liberados para o sepultamento. O resultado descarta afogamento e muda os rumos do caso.

 

Em continuidade à investigação técnica, a perícia de engenharia elétrica realiza trabalhos nesta terça-feira na pousada em Maragogi para exames complementares na estrutura do local.

 

“A Polícia Científica também analisará imagens do sistema de videomonitoramento da piscina. O conjunto de provas técnicas do IML e do Instituto de Criminalística será consolidado em laudos e encaminhado à Polícia Civil, que conduz o inquérito para esclarecer as responsabilidades do incidente”, diz o IML.

 

O g1 manteve contato a pousada para posicionamento. Até o fechamento desta reportagem, a Almaré não havia se pronunciado.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

