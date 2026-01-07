Rateio da Educação vai distribuir 9,5 milhões de reais para servidores de Penedo e será pago nesta quinta, 08

O prefeito Ronaldo Lopes e o secretário Luciano Lucena anunciaram na manhã desta quarta-feira, 07, o valor total do rateio para servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a data de pagamento do incentivo que distribuirá nove milhões e meio de reais.

Superando a expectativa divulgada durante a festa de confraternização dos trabalhadores e trabalhadoras da rede pública municipal de ensino, a distribuição das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) ultrapassou a soma dos nove milhões de reais.

Ronaldo Lopes informou ainda que o pagamento do rateio da Educação estará na conta bancária de cada servidor nesta quinta-feira, 08, primeiro dia das apresentações artísticas da Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

Luciano Lucena ressaltou que o valor pago a cada servidor da SEMED obedece critérios estabelecidos em lei municipal nº 1.748/2021, destacando os aspectos de assiduidade ao trabalho e proporcionalidade relativa ao tempo de serviço na Secretaria de Educação.

Vale frisar ainda que o pagamento do rateio da Educação tem desconto relativo ao imposto de renda sobre o valor bruto depositado e contempla professores efetivos e contratados, auxiliares de sala, cuidadores, monitores, motoristas do transporte escolar, merendeiras, agentes administrativos, secretários escolares, porteiros e pessoal dos serviços gerais.

Por Secom PMP