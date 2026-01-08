Prefeitura de Penedo renova convênio com Sport Club Penedense

O Sport Club Penedense inicia sua campanha no campeonato alagoano 2026 no próximo sábado, 10, jogando em casa, no Estádio Dr. Alfredo Leahy, com a força de sua torcida e de convênio renovado com a Prefeitura de Penedo.

O ato administrativo do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro foi assinado na tarde desta quarta-feira, 07, com o presidente do alvirrubro ribeirinho, Aerton Reis.

Com repasse que totaliza 400 mil reais, direcionados para a base do Penedense, Ronaldo Lopes destacou o desempenho do time cuja sede foi recuperada em seu primeiro mandato, local onde também funciona a Secretaria Municipal de Esportes (SMES), representada na reunião pelo gestor Givaldo Vasconcelos, o professor Juquinha, e servidores.

“Essa diretoria tem dado respostas à altura da importância do Penedense. Temos uma participação muito boa no campeonato estadual, atuando no mesmo nível dos principais clubes da primeira divisão, e também participando de competições maiores, de nível nacional, neste ano até na Copa do Brasil”, ressaltou Ronaldo Lopes.

Torcedor vibrante do time que carrega as tradições de Penedo, Ronaldo também comentou sobre a preparação do alvirrubro, mencionando os dois amistosos que antecederam a partida de estreia contra o Cruzeiro de Arapiraca, jogo que começa às 16 horas de sábado, 10, no estádio que a Prefeitura de Penedo mantém a estrutura e que ganhou até refletores.

Aerton Reis agradeceu o apoio da gestão municipal, citando a parceria que envolve as secretarias de Esportes, Infraestrutura, Serviços Públicos, Meio Ambiente e a Superintendência de Iluminação Pública.

“As reformas que foram feitas na estrutura são fundamentais porque quando a Federação vem aqui, para fazer a inspeção no estádio e vê tudo certo, inclusive um gramado de qualidade, Penedo é cada vez mais elevado e isso é muito importante. Então é com muita alegria que a gente participa desse momento”, pontuou o presidente do Sport Club Penedense, agradecendo também aos vereadores.

O vice-prefeito Valdinho Monteiro recordou as dificuldades enfrentadas pelo time ribeirinho na administração anterior a Ronaldo Lopes. Sem a parceria da prefeitura, dirigentes do clube buscavam apoio da Câmara de Vereadores que ele, no exercício da vida parlamentar, colaborava. assim como outros colegas edis.

Além da ajuda pessoal, Vadinho Monteiro destacou que a casa legislativa apoiou e aprovou a criação da Secretaria Municipal de Esportes, instituída por Ronaldo Lopes para dar autonomia e celeridade ao setor que incentiva a prática do esporte amador e o futebol de base em Penedo, parabenizando ainda os avanços do Sport Club Penedense (SCP) nas gestões de Givaldo Vasconcelos, Daniel Mota e Aerton Reis.

Para Valdinho Monteiro, o clube mais antigo de Alagoas está fazendo história. “Por mais otimista que a gente seja, qualquer penedense não iriaa acreditar que o time estivesse hoje no cenário nacional, na Série D e com participação este ano na segunda fase da Copa do Brasil, e isso é motivo de muita felicidade”, destacou o vice-prefeito e também um apoiador do futebol amador em Penedo.

Ex-presidente do SCP, o secretário de Esportes Givaldo Vasconcelos também acompanha o mesmo pensamento de Valdinho.

“Se a gente projetasse uma reunião como essa de hoje, com a gente reunido em janeiro de 2026, assinando um convênio de repasse da prefeitura para o Penedense, que tem estádio com iluminação, gramado em boas condições, com tudo que a gente está fazendo aqui, pouca gente ia acreditar”, comentou.

Givaldo Vasconcelos acrescentou que a preocupação atual do torcedor do Penedense é garantir a compra antecipada do ingresso, enaltecendo o entendimento do prefeito Ronaldo Lopes sobre a importância do Sport Club Penedense e a união entre time e administração para o êxito do trabalho.

A reunião que oficializou a renovação do convênio também foi prestigiada pelos secretários Ivo Costa (Serviços Públicos), Amanda Lima (Infraestrutura), Kim Emmanuel (Comunicação) e pelos vereadores Messias da Filó, Júnior do Tó e Denys Reis, além de dirigentes do time ribeirinho e servidores da SMES.

A agenda de trabalho na Prefeitura de Penedo também foi marcada pela assinatura de ordens de serviço para pavimentação e drenagem de ruas pelo prefeito Ronaldo Lopes.

Por Secom PMP

Fotos: Fábio Sisino e Kim Emmanuel