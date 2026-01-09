OparaNews Play e Rádio Grande Rio FM irão transmitir os jogos do Penedense no Alagoano 2026

9 de janeiro de 2026
0 55

Neste sábado, 10, o Sport Club Penedense estreia em casa pelo Campeonato Alagoano da 1ª divisão de 2026. O jogo acontecerá às 16h00 e o adversário será o Cruzeiro de Arapiraca, campeão da segunda divisão de 2025.

 

A equipe do Super Time do Rádio do OparaNews Play (YouTube) e da Rádio Grande Rio FM (99,1) irão transmitir ao vivo esta partida de estreia como também todos os jogos do time ribeirinho no certame estadual de 2026.

 

A equipe esportiva já esta formada, com: Valdi Fernando (narrador), Walder Lima (repórter/comentarista) e Walberth Lima (suporte técnico/filmagem). Além de Junior Dantas e Emanuel Rodrigues que ficarão na técnica no estúdio da Rádio.

 

Fiquem ligados no YouTube (OparaNews Play) e na Rádio Grande Rio FM (99,1). A abertura da jornada esportiva acontecerá às 15h30.

 

LINK YouTube: https://www.youtube.com/@oparanews

 

 

 

 

Por Redação

 

9 de janeiro de 2026
0 55

Artigos relacionados

Vigilância Sanitária de Penedo intensifica fiscalização durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

9 de janeiro de 2026

Marinha do Brasil orienta quem vai navegar durante o Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

8 de janeiro de 2026

Prefeitura de Penedo renova convênio com Sport Club Penedense

8 de janeiro de 2026

Federação abre inscrições para disputa da Segunda Divisão do Alagoano

7 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo