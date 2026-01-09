OparaNews Play e Rádio Grande Rio FM irão transmitir os jogos do Penedense no Alagoano 2026

Neste sábado, 10, o Sport Club Penedense estreia em casa pelo Campeonato Alagoano da 1ª divisão de 2026. O jogo acontecerá às 16h00 e o adversário será o Cruzeiro de Arapiraca, campeão da segunda divisão de 2025.

A equipe do Super Time do Rádio do OparaNews Play (YouTube) e da Rádio Grande Rio FM (99,1) irão transmitir ao vivo esta partida de estreia como também todos os jogos do time ribeirinho no certame estadual de 2026.

A equipe esportiva já esta formada, com: Valdi Fernando (narrador), Walder Lima (repórter/comentarista) e Walberth Lima (suporte técnico/filmagem). Além de Junior Dantas e Emanuel Rodrigues que ficarão na técnica no estúdio da Rádio.

Fiquem ligados no YouTube (OparaNews Play) e na Rádio Grande Rio FM (99,1). A abertura da jornada esportiva acontecerá às 15h30.

LINK YouTube: https://www.youtube.com/@oparanews

