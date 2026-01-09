Vigilância Sanitária de Penedo intensifica fiscalização durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando um trabalho rigoroso de fiscalização da Vigilância Sanitária durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes. O objetivo é garantir a segurança alimentar e a saúde da população e dos visitantes que participam do tradicional evento religioso e cultural.

As equipes atuam inspecionando barracas, ambulantes e pontos de venda de alimentos e bebidas instalados no espaço da festa. A ação inclui a verificação das condições de higiene, armazenamento adequado, procedência dos produtos e respeito aos prazos de validade, assegurando que tudo o que é comercializado esteja dentro dos padrões exigidos pela legislação sanitária.

Durante as fiscalizações, alimentos e bebidas que apresentaram irregularidades, fora do padrão de qualidade ou com validade vencida foram imediatamente eliminados, como forma de prevenir riscos à saúde pública e evitar possíveis intoxicações alimentares.

“A Festa de Bom Jesus dos Navegantes é um momento muito importante para Penedo, que reúne fé, cultura e tradição. E o nosso papel, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, é garantir que as pessoas possam aproveitar tudo isso com segurança. A Vigilância Sanitária está atuando de forma preventiva, fiscalizando alimentos e bebidas, orientando os comerciantes e eliminando qualquer risco à saúde da população. Esse trabalho é fundamental para proteger tanto os penedenses quanto os visitantes que vêm prestigiar a nossa festa”, disse a secretária Waninna Mendonça.

O trabalho preventivo da Vigilância Sanitária é fundamental para que a Festa de Bom Jesus dos Navegantes aconteça de forma segura, permitindo que a população aproveite a programação com tranquilidade. A Prefeitura de Penedo reforça seu compromisso com o bem-estar coletivo, atuando de forma responsável e contínua na proteção da saúde da comunidade.

Por Assessoria SMS