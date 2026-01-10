Abatedouro clandestino é flagrado em condições insalubres em União dos Palmares; proprietário é preso
Um abatedouro clandestino em condições de extrema insalubridade foi flagrado na manhã desta sexta-feira (9), na zona rural do município de União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas. O proprietário do local foi preso.
De acordo com informações da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), foram identificadas condições totalmente inadequadas e precárias, sem qualquer licenciamento ou autorização dos órgãos ambientais e sanitários competentes.
No interior do matadouro, foram localizadas diversas carcaças de carneiros e suínos, abatidos em condições de extrema insalubridade, com descarte irregular de resíduos, presença de urubus e forte odor, caracterizando risco iminente à saúde pública e ao meio ambiente.
O material foi apreendido e o responsável conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de União dos Palmares, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
A conduta caracteriza, em tese, crime ambiental previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que tipifica a prática de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, além das infrações administrativas e sanitárias cabíveis, a serem apuradas pelos órgãos responsáveis.
Fonte: G1/AL