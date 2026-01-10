Abatedouro clandestino é flagrado em condições insalubres em União dos Palmares; proprietário é preso

A conduta caracteriza, em tese, crime ambiental previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que tipifica a prática de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, além das infrações administrativas e sanitárias cabíveis, a serem apuradas pelos órgãos responsáveis.