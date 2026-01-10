‘Pôr do Sol do Bomjé’ se consolida como um grande sucesso de público e já é obrigatório na programação do Bom Jesus

O sábado 10/01 entrou para a história da Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo com mais uma edição do Pôr do Sol do Bomjé, evento que vem ganhando força dentro da programação oficial e que, pelo segundo ano consecutivo, mostrou que já se consolidou como um dos momentos mais aguardados da celebração. Realizado na Praça 12 de Abril, a partir das 15h, o encontro reuniu um grande público que ocupou todo o espaço e transformou o pôr do sol em um verdadeiro espetáculo de música, fé, convivência e valorização da cultura local.

No palco, as apresentações de Vavá & Márcio e de Nefi Miranda garantiram uma tarde vibrante, marcada por um repertório que dialogou com diferentes gerações e manteve o público conectado do início ao fim. A resposta foi imediata, com a plateia acompanhando cada música e pedindo bis, o que reforçou o sucesso da proposta e o clima de integração que tomou conta da Praça 12 de Abril.

O Pôr do Sol do Bomjé integra oficialmente a programação da tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes, que em 2026 celebra a sua 142ª edição. A cada ano, a Prefeitura de Penedo, por meio da organização do evento, vem ampliando e qualificando as atividades culturais, criando novos espaços de encontro e valorizando artistas que dialogam com a identidade da cidade.

Fonte: Secom PMP