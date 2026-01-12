Pesquisa aponta aprovação de 95,9% e confirma sucesso turístico de Penedo durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Pesquisa aponta aprovação de 95,9% e confirma sucesso turístico de Penedo durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), realizou uma Pesquisa de Demanda Turística durante os dias da tradicional Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

A iniciativa teve como objetivo compreender o perfil dos visitantes, avaliar a experiência no destino e mensurar os impactos do evento no turismo local.

Os resultados confirmam o fortalecimento de Penedo como destino turístico. De acordo com a pesquisa, 95,9% dos entrevistados afirmaram que recomendariam o Destino Penedo, enquanto 93,6% avaliaram a experiência na cidade como “Amei” e “Boa”, demonstrando alto nível de satisfação.

Além disso, 80,2% dos entrevistados declararam que Penedo foi o principal destino da viagem, reforçando o protagonismo da cidade no período festivo.

A pesquisa também revelou impactos diretos na economia local. 62,9% dos entrevistados realizaram suas refeições em restaurantes da cidade, e 69,2% pernoitaram em Penedo, o que evidencia a movimentação dos setores de alimentação, hospedagem e serviços turísticos durante a festa.

Para a diretora de Economia Criativa da SETUREC, Karlinne Cordeiro, os dados refletem o trabalho desenvolvido de forma integrada no município.

“Penedo é um destino que surpreende e encanta! A pesquisa de demanda turística é fundamental para entendermos o perfil dos nossos visitantes e oferecer experiências únicas. E o resultado é incrível: a maioria das pessoas se surpreende com a riqueza cultural e natural de Penedo e não hesita em indicar nosso destino para amigos e familiares. Isso é um reflexo do trabalho conjunto entre a SETUREC e a comunidade local, que vem transformando Penedo em um polo turístico e criativo de destaque”.

As informações coletadas são fundamentais para avaliar o impacto do turismo, aprimorar os serviços oferecidos e planejar melhorias na infraestrutura turística, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do destino e para o fortalecimento de Penedo no cenário do turismo cultural e religioso.

Por Assessoria Seturec