Presidente da Câmara de São Brás é preso por atropelar duas pessoas em Rio Largo

O vereador e presidente da Câmara Municipal de São Brás, Genilson dos Santos Tavares, conhecido como ‘Babi’, foi preso no domingo (11) após supostamente atropelar duas pessoas na Avenida José Manhães, em Rio Largo, em Alagoas.

A Polícia Civil em Alagoas confirmou o registro da prisão de Genilson dos Santos Tavares na Central de Flagrantes.

Conforme as informações do local do acidente, ‘Babi’ apresentava sinais de embriaguez ao volante e teria se recusado a realizar exame de bafômetro após ser abordado por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) no estado.

De acordo com testemunhas, o vereador conduzia o veículo em zigue-zague e teria invadido a contramão, atingindo um casal que passava pelo local.

As vítimas foram atendidas inicialmente pelo Samu e levadas em seguida para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O g1 fez contato com a Câmara de Vereadores de São Brás, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

Fonte: G1/AL