Aulas nas escolas da Prefeitura de Penedo começam no dia 09 de fevereiro

O retorno de alunos e alunas à sala de aula das unidades de ensino da Prefeitura de Penedo já tem data confirmada: 09 de fevereiro. A informação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) foi confirmada nesta terça-feira, 13 de janeiro.

Ainda com vagas disponíveis para novatos, escolas e creches (Centro Municipal de Educação Infantil/CMEI) já registram turmas completas para o ano letivo 2026, com atividades pedagógicas planejadas para anteceder as atividades no ambiente escolar.

A Prefeitura de Penedo oferece ensino público de qualidade, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade também com matrícula aberta para jovens, adultos e idosos que não concluíram estudos até o 9º ano do Ensino Fundamental.

O trabalho da SEMED Penedo visa assegurar que todos tenham acesso à educação, garantindo a continuidade do processo de ensino e aprendizado com qualidade técnica e pedagógica, garantindo o máximo aproveitamento do tempo em sala de aula.

A expectativa é de que milhares de alunos retornem às atividades com entusiasmo, contando com uma rede fortalecida e preparada para enfrentar os desafios educacionais do novo ano, consolidando Penedo como uma referência no ensino em Alagoas.

Por Secom PMP