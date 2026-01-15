Ciclista é atropelado por caminhão em trecho da AL-220 em Arapiraca

15 de janeiro de 2026
Ciclista foi levado para hospital de Arapiraca — Foto: Ascom/HEA

Um ciclista foi atropelado por um caminhão na quinta-feira (15) em trecho da AL-220, em Arapiraca, no Agreste do estado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o homem. Ele não teve a identidade divulgada.

 

Conforme o Samu, a vítima sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HEA). Não há mais informações sobre o estado de saúde do ciclista.

 

O motorista do caminhão teria permanecido no local e foi ouvido pelas autoridades de trânsito.

 

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) em Alagoas, o ciclista trafegava nas proximidades do bairro de Canafístula, com destino ao município de Coité do Nóia, quando o caminhão o acertou.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

