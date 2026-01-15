Com um gol em cada tempo, CSA supera Penedense e segue na liderança do Alagoano: 2×0

Ciel marcou o primeiro gol com a camisa azulina. Ailton Cruz

O CSA fez o dever de casa mais uma vez. Na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, o Azulão venceu o Penedense por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ciel e Marlon marcaram os gols do triunfo azulino, um em cada tempo.

 

Com o resultado, a equipe maruja segue na ponta da tabela de classificação, com seis pontos, enquanto o time ribeirinho cai ao quarto lugar, com três pontos somados. Na próxima rodada, o CSA terá clássico contra o ASA no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 16h do sábado (17). No domingo (18), às 16h, o Penedense vai encarar o CRB no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo.

 

 

 

