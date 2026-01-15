Polícia prende foragido apontado como um dos chefes de facção que atua em Alagoas

15 de janeiro de 2026
Momento em que a polícia em Alagoas conduz Quinzinho — Foto: Ascom PC-AL

A Polícia Civil de Alagoas (PC-AL) informou, nesta quarta-feira (14), que prendeu Givaldo Barbosa de França, o “Quinzinho”, de 44 anos, no Paraná. Ele é apontado como um dos criminosos mais perigosos do estado, além de um dos chefes de uma facção que atua em Alagoas.

 

De acordo com a polícia, Quinzinho estava entre as pessoas mais procuradas pela Justiça alagoana, com condenações definitivas, que não cabem mais recursos, que ultrapassam 40 anos de prisão. A imagem dele chegou a ser divulgada nacionalmente pelo Ministério da Justiça.

 

Entre os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), Quinzinho responde pelos crimes de tráfico de drogas, uso de objeto para fabricação de drogas, roubo e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

 

O delegado Thales Araújo, diretor da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol), informou que o preso já foi transferido para o estado de Alagoas, onde responderá pelos crimes que as autoridades atribuem a ele.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

