Ovo da Madrugada 2026 homenageia o cinema brasileiro

16 de janeiro de 2026
Repetindo o que tem sido feito ao longo de seus 18 anos, a Agremiação Carnavalesca Penedense Ovo da Madrugada sempre escolhe um segmento da sociedade para homenagear.

 

O tema escolhido para a maior prévia carnavalesca da Cidade dos Sobrados foi o cinema brasileiro, representado pelo Cine Penedo, patrimônio histórico homenageado pelo bloco que sai às ruas no próximo dia 31 de janeiro.

 

A iniciativa é uma referência ao sucesso da Sétima Arte, que saiu do obscurantismo para a glória, assim como diversos setores culturais que foram negligenciados em um passado não tão distante.

 

O Brasil mostrou ao mundo que sabe fazer cinema e possui grandes atores, atrizes e diretores. Em 2025, conquistou o Globo de Ouro (filme e ator) e o Oscar de melhor filme internacional com o longa Ainda Estou Aqui.

 

Já em 2026, o Globo de Ouro foi para O Agente Secreto (filme e ator), também forte candidato ao Oscar. Ambos os longas lembram o período da Ditadura Militar no Brasil.

 

Alcançando a maioridade, o Ovo da Madrugada completa seu 16º desfile pelas ruas do Centro Histórico devido aos dois anos de pandemia de Covid, homenageando neste ano o cinema brasileiro.

 

Na camisa da agremiação, o dono da festa aparece ‘frevando’ em frente ao Cine Penedo, que foi reativado depois de décadas fechado. Hoje, sob os cuidados da UFAL, voltou a exibir o melhor da produção cinematográfica mundial, virou o Laboratório de Cinema da Universidade e sedia o Circuito Penedo de Cinema.

 

“Penedo tem uma história com a Sétima Arte, com dois cinemas de rua, em 1959, o Cine São Francisco, e em 1958, o Cine Penedo. Entre 1975 e 1982, foram realizados os primeiros festivais de cinema. Voltamos a sediar um dos principais festivais de cinema do Nordeste, depois de quase três décadas de hiato. Penedo nunca perdeu o glamour do cinema. Sem falar no sucesso mundial dos filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, este último com a participação da alagoana Aline Marta, que tem um carinho enorme pela cidade. O carnaval é a festa mais democrática do Brasil e nada mais justo do que homenagear o cinema brasileiro e toda a sua trajetória. Escolhemos colocar na camisa do Ovo a fachada do Cine Penedo e toda a festa que ele representa”, explica o diretor da agremiação e ativista cultural, Júnior Dantas.

 

Naif na camisa

 

 Penedo já teve dois cinemas de rua, o Cine São Francisco, inaugurado em 1959, e o Cine Penedo, em 1958, no prédio atual da Praça Marechal Deodoro. Antes disso, o Cine Penedo já funcionava no prédio onde hoje é a Cúria Diocesana. A arte Naif da camisa é assinada pela artista plástica Betinha Galvão, diretora da agremiação. Ela retratou o Ovo da Madrugada frevando em frente ao Cine Penedo e usando chapéu de cowboy. A referência é que, no surgimento dos dois cinemas na década de 1950, os filmes de faroeste americano dominavam as salas.

 

Concentração

 

O Ovo da Madrugada ganhará as ruas de Penedo no dia 31 de janeiro, com concentração na Praça Jácome Calheiros, a partir das 10 horas. A saída será às 11 horas, percorrendo todo o Centro Histórico, com pausa na Praça 12 de Abril por cerca de uma hora, para, em seguida, subir as ladeiras e encerrar no ponto de saída, até o sol se por.

 

Reativação e Cidade Criativa

 

Depois de décadas fechados, os dois cinemas de rua de Penedo reabriram. O Cine São Francisco foi restaurado e reinaugurado como Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto. Já o Cine Penedo, após uma restauração completa, passou a ser administrado pela Universidade Federal de Alagoas, voltando a exibir o melhor da produção cinematográfica mundial. Ele se tornou ainda o Laboratório de Cinema da UFAL e sedia o Circuito Penedo de Cinema, um dos maiores festivais do Nordeste, voltando a funcionar regularmente em 2025, com sessões gratuitas toda quarta-feira e com entrada por apenas dez reais de quinta a domingo.

 

Além disso, Penedo foi credenciada pela UNESCO com o título de Cidade Criativa na área do Audiovisual, em 2023. Apenas duas cidades brasileiras possuem esse título, e no mundo, há mais 55.

 

 

 

 

Fonte: Assessoria

 

16 de janeiro de 2026
