Reforma da UPA de Penedo moderniza estrutura e fortalece o atendimento à população

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou na quarta-feira, 14, a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A obra marca uma atualização aguardada há anos na estrutura do serviço de urgência e emergência do município, com foco em mais conforto, segurança, organização dos ambientes e acolhimento para quem precisa de atendimento.

Além da renovação da identidade visual, o trabalho atende demandas técnicas já levantadas em relatório de manutenção e sequência de serviços, que apontam intervenções em áreas internas e externas, incluindo reparos, pintura, proteção e revitalizações necessárias para o funcionamento diário da unidade.

Entre os serviços previstos e já organizados por etapas estão:

Troca e aplicação de piso na ala amarela , com revitalização dos banheiros e pintura de mobiliários, como suportes de soro e estruturas de leitos

, com e pintura de mobiliários, como suportes de soro e estruturas de leitos Pintura geral de áreas internas, incluindo sala de medicação , nebulização e observação

de áreas internas, incluindo , e Pintura e reparos externos , como tela e portão de acesso da ambulância , além de grades e estruturas

, como tela e , além de grades e estruturas Proteção no telhado para evitar entrada de pássaros e possíveis danos, inclusive em áreas de risco elétrico

para evitar entrada de pássaros e possíveis danos, inclusive em áreas de risco elétrico Revitalização de setores de apoio , como áreas de Depósitos de Materiais de Limpeza, e adequações em portas de divisão entre alas

, como áreas de Depósitos de Materiais de Limpeza, e adequações em portas de divisão entre alas Itens complementares em avaliação e planejamento, como reforço de segurança na recepção, melhorias em banheiro da recepção e instalação de caixa d’água reserva

Atendimento segue normalmente durante a obra

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA continuará funcionando normalmente durante todo o período da reforma. Para garantir a continuidade do atendimento, o início dos serviços foi concentrado na ala amarela, com remanejamento temporário de leitos para outras áreas, evitando prejuízo à assistência prestada à população.

“Essa UPA foi inaugurada há mais de 13 anos e já estava precisando de melhorias estruturais e também de uma identidade visual mais acolhedora, à altura do cuidado que o povo de Penedo merece. A gente sabe que toda reforma gera alguns transtornos, principalmente para equipe que está na linha de frente todos os dias, mas quero deixar claro que vamos trabalhar de forma incansável, ultrapassando horário, também aos finais de semana, com a equipe de manutenção, para que nenhum paciente sofra qualquer prejuízo e para que essa reforma seja concluída o mais rápido possível”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Mais estrutura para cuidar melhor de quem precisa

A reforma reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua da rede de saúde, valorizando tanto a experiência do cidadão que busca atendimento quanto as condições de trabalho dos profissionais que atuam diariamente na unidade.

A Prefeitura de Penedo, através da secretaria Municipal de Saúde orientam que, durante a execução dos serviços, não haverá paralisação dos profissionais de saúde na unidade hospitalar.

Fonte: SECOM/PMP