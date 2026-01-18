CRB vence o Penedense fora de casa e assume liderança do Alagoano

18 de janeiro de 2026
Francisco Cedrim / CRB

O Campeonato Alagoano tem um novo líder! Na tarde deste domingo (18), pela 3ª rodada, o CRB venceu o Penedense no Alfredo Leahy e assumiu o topo da tabela.

 

Douglas Baggio, que entrou no segundo tempo, balançou as redes aos 34 minutos, no gol que definiu o placar.

 

COMO FICA?

 

Com a vitória, o CRB assume a ponta da tabela do Campeonato Alagoano. O Regatas, agora com nove pontos, ultrapassou o rival CSA, que empatou com o ASA nesta rodada e soma sete pontos.

 

Já o Penedense parou nos três pontos e deixou o G-4 com a vitória do Murici, que agora tem quatro.

 

AGENDA

 

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira (21). O Penedense recebe o CSE, às 19h (de Brasília), no Alfredo Leahy, enquanto o CRB enfrenta o Cruzeiro-AL, às 20h, no Rei Pelé.

 

 

 

