Mais de 125 mil mudas plantadas fortalecem áreas verdes de Penedo

Penedo está mais verde. Um levantamento técnico realizado entre os anos de 2021 e 2025 aponta um aumento aproximado de 16 hectares de cobertura vegetal na área urbana do município.

Esse crescimento representa cerca de 7% de recomposição de área verde, resultado de ações contínuas de preservação e arborização realizadas ao longo dos últimos anos pelo Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA) e a Prefeitura de Penedo.

O mapeamento já está concluído e integra um processo oficial junto ao órgão ambiental estadual, com base em análises cartográficas e imagens georreferenciadas, garantindo segurança técnica e respaldo legal aos dados apresentados.

Além do crescimento da área verde identificada no estudo, outro dado importante reforça esse avanço ambiental. Entre 2021 e 2025, o município e o IMA realizaram o plantio de aproximadamente 125 mil mudas distribuídas em áreas urbanas, Áreas de Preservação Permanente e zonas rurais.

As ações incluem o plantio de espécies nativas e adaptadas à região, como ipês de várias cores, paineira, canafístula, craibeira, pau-ferro, aroeira, ingá, genipapo, entre outras, contribuindo para melhorar o clima da cidade, preservar o meio ambiente e aumentar a qualidade de vida da população.

Esse trabalho é fruto da parceria entre o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), reforçando o compromisso do município com a preservação ambiental e o crescimento sustentável da cidade.

Fonte: SECOM/PMP