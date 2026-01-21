Secretaria de Cultura de Penedo retifica edital do Carnaval 2026

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo publica nesta quarta-feira, 21 de janeiro, uma errata referente ao Edital de Premiação nº 001/2026.

O documento formaliza a alteração na nomenclatura das categorias que concorrem ao apoio financeiro no valor de R$ 250.000,00 para o carnaval deste ano.

É importante destacar que a alteração tem caráter exclusivamente nominativo, sem alteração nos valores das premiações ou no montante total a ser distribuído, e que as propostas já inscritas ou habilitadas não serão prejudicadas pela mudança.

Para maiores informações e inscrição no Edital de Premiação nº 001/2026, o atendimento aos interessados acontece na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Dâmaso do Monte, 137, Centro Histórico, no horário das 8h às 13h30.

Confira a errata publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 21, e também disponível no arquivo abaixo.

ERRATA-DE-EDITAL-ALTERACAO-EDITAL-DE-CARNAVAL.docx

Fonte: Secom PMP