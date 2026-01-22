Após derrota, Penedense demite Alyson Dantas e oficializa retorno do técnico Bebeto Moraes

Após a terceira derrota consecutiva do Penedense no Campeonato Alagoano, a diretoria do clube resolveu agir. Na noite desta quarta-feira (21), a direção comunicou a troca no comando técnico. Alyson Dantas deixa o time e Bebeto Moraes retorna à equipe.

Alyson foi contratado na pré-temporada e participou de toda a montagem do elenco para o ano de 2026. O time ribeirinho venceu na estreia do Estadual e somou os três únicos pontos até o momento. Em seguida, foi derrotado por CSA, CRB e CSE. Esta última derrota ocorreu em casa, perante a torcida, e deixou a equipe na penúltima posição, com apenas três pontos ganhos.

“O Sport Club Penedense informa o encerramento do vínculo com o técnico Alyson Dantas, que não seguirá à frente da equipe. Desejamos êxito em sua trajetória profissional. O Penedense deseja boas-vindas ao treinador Bebeto Moraes, que retorna ao clube para dar sequência ao trabalho e lutar por nossos objetivos, ao lado dos demais membros da comissão técnica e atletas”, publicou o presidente do time, Aerton Reis, em suas redes sociais.

Bebeto Moraes foi demitido do Coruripe no início dessa semana, depois de emplacar uma sequência sem vencer no Alagoano. O treinador passou pelo Penedense no Estadual de 2025, quando liderou a equipe ribeirinha na fase de classificação, mas foi eliminada pelo CRB nas semifinais.

A reestreia de Bebeto à frente do Penedense será justamente contra o Coruripe, às 16h do próximo domingo (25), no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe. As duas equipes ocupam as últimas colocações do campeonato.

