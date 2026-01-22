Na estreia de Leandro Campos, CSE supera Penedense e vence a primeira no Alagoano: 2 x 0

22 de janeiro de 2026
0 31
CSE levou a melhor e venceu fora de casa. — Foto: Divulgação/Penedense

O CSE desencantou no Campeonato Alagoano 2026. Na noite desta quarta-feira (21), o Tricolorido surpreendeu o Penedense e venceu por 2 a 0. Pedro Júnior e Rafael Vaz garantiram os gols da vitória ocorrida no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, no confronto válido pela quarta rodada do Estadual.

 

Com o resultado, a equipe de Palmeira dos Índios, que estreou o técnico Leandro Campos, sobe ao quarto lugar, com quatro pontos ganhos. Por outro lado, o clube ribeirinho sofre a terceira derrota seguida e cai ao sétimo lugar, com apenas três pontos.

 

Na próxima rodada, os times irão entrar em campo na tarde do domingo (25), às 16h. O Penedense vai enfrentar o Coruripe no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, enquanto o CSE terá o Clássico do Interior contra o ASA no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

 

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

22 de janeiro de 2026
0 31

Artigos relacionados

Após derrota, Penedense demite Alyson Dantas e oficializa retorno do técnico Bebeto Moraes

22 de janeiro de 2026

Secretaria de Cultura de Penedo retifica edital do Carnaval 2026

21 de janeiro de 2026

Mais de 125 mil mudas plantadas fortalecem áreas verdes de Penedo

20 de janeiro de 2026

Prefeitura de Penedo leva Programa Assistência Com Você ao Tabuleiro dos Negros

19 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo