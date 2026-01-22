Na estreia de Leandro Campos, CSE supera Penedense e vence a primeira no Alagoano: 2 x 0

O CSE desencantou no Campeonato Alagoano 2026. Na noite desta quarta-feira (21), o Tricolorido surpreendeu o Penedense e venceu por 2 a 0. Pedro Júnior e Rafael Vaz garantiram os gols da vitória ocorrida no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, no confronto válido pela quarta rodada do Estadual.

Com o resultado, a equipe de Palmeira dos Índios, que estreou o técnico Leandro Campos, sobe ao quarto lugar, com quatro pontos ganhos. Por outro lado, o clube ribeirinho sofre a terceira derrota seguida e cai ao sétimo lugar, com apenas três pontos.

Na próxima rodada, os times irão entrar em campo na tarde do domingo (25), às 16h. O Penedense vai enfrentar o Coruripe no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, enquanto o CSE terá o Clássico do Interior contra o ASA no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Fonte: Gazetaweb