Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para ampliação e reforma da Escola Municipal Wilton Lucena

O bairro Raimundo Marinho está sendo beneficiado com investimentos em infraestrutura e serviços públicos da Prefeitura de Penedo. Além da pavimentação e drenagem das ruas, a localidade terá sua unidade de ensino básico ampliada e reformada.

Localizada ao lado do Conjunto Residencial Geraldo Lobo, onde unidades do Minha Casa, Minha Vida estão sendo construídas, a Escola Municipal Professor Wilton Lisboa Lucena terá sua capacidade de atendimento ampliada.

A ordem de serviço da obra foi assinada nesta quinta-feira, 22, durante agenda de trabalho do prefeito Ronaldo Lopes com o secretário Luciano Lucena (Educação) e a secretária Amanda Lima (Infraestrutura), servidores da SEMED e direção da escola beneficiada.

“Educação é a nossa prioridade, por isso estamos aumentando o número de salas da Escola Wilton Lucena com esse investimento que atende o aumento de demandas no bairro que também vai ganhar uma nova creche, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. Também estamos pavimentando ruas do bairro Raimundo Marinho e loteamentos vizinhos, gerando mais qualidade de vida para a população daquela região que também será beneficiada com uma nova unidade de saúde”, destaca Ronaldo Lopes.

O investimento na escola que encerrou 2025 com cerca de 700 estudantes vai praticamente dobrar o acesso de crianças e adolescentes à educação básica de qualidade, além de jovens, adultos e idosos com mais turmas da EJA.

O novo espaço a ser construído dentro da área da Escola Municipal Wilton Lisboa Lucena terá oito salas de aula e banheiros masculino e feminino, sendo que a ordem de serviço contempla ainda nova instalação elétrica e pintura na unidade de ensino.

Por Secom PMP