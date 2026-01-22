Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para ampliação e reforma da Escola Municipal Wilton Lucena

22 de janeiro de 2026
0 50
Deywesson Duarte e Ricardo Alves (drone)

O bairro Raimundo Marinho está sendo beneficiado com investimentos em infraestrutura e serviços públicos da Prefeitura de Penedo. Além da pavimentação e drenagem das ruas, a localidade terá sua unidade de ensino básico ampliada e reformada.

 

Localizada ao lado do Conjunto Residencial Geraldo Lobo, onde unidades do Minha Casa, Minha Vida estão sendo construídas, a Escola Municipal Professor Wilton Lisboa Lucena terá sua capacidade de atendimento ampliada.  

Deywesson Duarte e Ricardo Alves (drone)

 

A ordem de serviço da obra foi assinada nesta quinta-feira, 22, durante agenda de trabalho do prefeito Ronaldo Lopes com o secretário Luciano Lucena (Educação) e a secretária Amanda Lima (Infraestrutura), servidores da SEMED e direção da escola beneficiada.

 

“Educação é a nossa prioridade, por isso estamos aumentando o número de salas da Escola Wilton Lucena com esse investimento que atende o aumento de demandas no bairro que também vai ganhar uma nova creche, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. Também estamos pavimentando ruas do bairro Raimundo Marinho e loteamentos vizinhos, gerando mais qualidade de vida para a população daquela região que também será beneficiada com uma nova unidade de saúde”, destaca Ronaldo Lopes.

Deywesson Duarte e Ricardo Alves (drone)

 

O investimento na escola que encerrou 2025 com cerca de 700 estudantes vai praticamente dobrar o acesso de crianças e adolescentes à educação básica de qualidade, além de jovens, adultos e idosos com mais turmas da EJA.

 

O novo espaço a ser construído dentro da área da Escola Municipal Wilton Lisboa Lucena terá oito salas de aula e banheiros masculino e feminino, sendo que a ordem de serviço contempla ainda nova instalação elétrica e pintura na unidade de ensino. 

 

 

 

 

Por Secom PMP

 

22 de janeiro de 2026
0 50

Artigos relacionados

Após derrota, Penedense demite Alyson Dantas e oficializa retorno do técnico Bebeto Moraes

22 de janeiro de 2026

Na estreia de Leandro Campos, CSE supera Penedense e vence a primeira no Alagoano: 2 x 0

22 de janeiro de 2026

Secretaria de Cultura de Penedo retifica edital do Carnaval 2026

21 de janeiro de 2026

Mais de 125 mil mudas plantadas fortalecem áreas verdes de Penedo

20 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo