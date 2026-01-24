Prefeito Ronaldo Lopes recebe do presidente Lula as chaves da nova ambulância do Samu destinada a Penedo

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, participou nesta sexta-feira, 25 de janeiro, da solenidade realizada em Maceió para a entrega de ambulâncias do SAMU a municípios alagoanos.

Durante o evento, os prefeitos receberam simbolicamente as chaves dos veículos, e Ronaldo Lopes, representando Penedo, recebeu o equipamento das mãos do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

A entrega é parte de uma ação conjunta do Governo Federal com o Governo de Alagoas, voltada ao fortalecimento da rede de urgência e emergência. A nova ambulância zero km amplia a estrutura da base descentralizada do SAMU em Penedo, garantindo mais eficiência no atendimento à população do município e da região.

Durante uma conversa breve com o presidente, Ronaldo Lopes aproveitou o momento para convidar Lula a visitar Penedo. O prefeito destacou o desejo de contar com a presença do presidente na inauguração da Ponte Penedo/Neópolis, que leva o nome de Dr. Hélio Nogueira Lopes, pai do gestor municipal.

Ronaldo lembrou que, na última vez em que Lula esteve em Penedo, a travessia foi feita de barco, e comentou que, na próxima visita, a passagem já poderá ser realizada de carro, com a ponte concluída.

Em tom descontraído, o presidente respondeu que faz questão de atravessar a ponte a pé no dia da inauguração, gesto que arrancou sorrisos e simbolizou a importância da obra para a integração entre Alagoas e Sergipe.

As obras da Ponte Penedo-Neópolis seguem em ritmo acelerado, com expectativa de conclusão e entrega até o final de 2026. O empreendimento é considerado estratégico para o desenvolvimento regional, melhorando a mobilidade, impulsionando a economia e fortalecendo a ligação histórica entre os dois estados.

Fonte: SECOM/PMP