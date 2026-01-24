Prefeitura de Penedo divulga resultado preliminar do Edital de Premiação do Carnaval 2026

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, tornou público nesta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, o resultado preliminar da fase de seleção e habilitação do Edital de Premiação nº 001/2026, que trata da concessão de apoio financeiro para o Carnaval 2026. A divulgação ocorre em conformidade com a Portaria nº 002/2026 e reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência, a valorização cultural e o fortalecimento das manifestações populares do município.

RESULTADO PRELIMINAR DE SELEÇÃO

De acordo com o ato administrativo, foi antecipada a publicação do resultado preliminar, apresentando a lista completa de inscritos e a avaliação das propostas submetidas ao edital. A análise foi realizada por comissão oficialmente nomeada, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos no regulamento do certame, assegurando isonomia, legalidade e clareza em todo o processo.

O edital contempla diversas categorias, incluindo eventos carnavalescos de grande, médio e pequeno porte, blocos tradicionais de bairro, orquestras de frevo, escolas de samba e outras manifestações culturais. O resultado preliminar indica projetos selecionados e habilitados, suplentes e desclassificados, sempre com a devida motivação técnica, seja por pontuação inferior ao mínimo exigido ou por pendências documentais previstas no edital.

A Portaria nº 002/2026 também estabelece prazo para interposição de recursos, marcado para o dia 26 de janeiro de 2026, no horário das 08h às 13h. Os proponentes poderão apresentar recurso de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, localizada na Rua Damazo do Monte, nº 141, no Centro Histórico de Penedo, ou de maneira online, por meio do site do Mapa Cultural. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, conforme as regras do edital.

