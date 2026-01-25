Coruripe empata com Penedense e ambos seguem na parte inferior da tabela: 1 a 1

25 de janeiro de 2026
Coruripe e Penedense empataram no Litoral Sul. — Foto: Pequeno Fotos

Tudo igual no confronto das equipes do Sul de Alagoas. Coruripe e Penedense empataram em 1 a 1, em jogo disputado no Estádio Gérson Amaral, válido pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. Victor Hugo deixou o time alvirrubro em vantagem no primeiro tempo, mas Gabriel Guimarães empatou para o Hulk na reta final da partida.

 

 

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. Por um lado, o Hulk continua sem vencer na competição e amarga o último lugar, com apenas dois pontos somados. Do outro lado, o Jacaré fica na sexta posição, com quatro pontos.

 

 

A próxima rodada do Alagoano será disputada no próximo fim de semana. O Coruripe vai enfrentar o Cruzeiro em duelo direto contra o rebaixamento no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 16h do sábado (31). O Penedense irá medir forças contra o Murici no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, às 16h do domingo, dia 1º de fevereiro.

 

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

