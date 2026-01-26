Carros batem a 160 km/h e deixam uma mulher em estado grave e duas crianças feridas na BR-101

26 de janeiro de 2026
0
Ambulância do Samu esteve no local para fazer o socorro da vítima — Foto: Derek Gustavo/G1

Uma mulher e duas crianças se envolveram em um acidente de carro com velocidade estimada em 160 km/h, na segunda-feira (26), na BR-101, em Junqueiro, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

 

Conforme o Samu, a mulher foi transportada em estado grave por uma equipe aérea do órgão para o Hospital Geral do Estado (HGE).

 

Ainda de acordo com os socorristas, a vítima foi encontrada desorientada e com suspeita de fratura na pelve e em um dos fêmures.

 

O Samu não informou o estado de saúde das crianças, mas disse que elas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares próximas.

 

Não há informações sobre quais as circunstâncias do acidente nem o que o provocou.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

