Carros batem a 160 km/h e deixam uma mulher em estado grave e duas crianças feridas na BR-101

Uma mulher e duas crianças se envolveram em um acidente de carro com velocidade estimada em 160 km/h, na segunda-feira (26), na BR-101, em Junqueiro, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme o Samu, a mulher foi transportada em estado grave por uma equipe aérea do órgão para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda de acordo com os socorristas, a vítima foi encontrada desorientada e com suspeita de fratura na pelve e em um dos fêmures.

O Samu não informou o estado de saúde das crianças, mas disse que elas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares próximas.

Não há informações sobre quais as circunstâncias do acidente nem o que o provocou.

Fonte: G1/AL