Secretaria de Cultura de Penedo abre inscrições para a Lavagem das Escadarias do Rosário

Seguem abertas até o dia 30 deste mês as inscrições para a Lavagem das Escadarias do Rosário. A chamada pública é direcionada a pessoas, grupos culturais, agremiações e coletivos que desejam desfilar e compor a programação oficial. O evento tradicional acontece na sexta-feira que antecede o Carnaval.

As inscrições são exclusivamente on-line e ficam abertas até a próxima sexta (30). Para participar, basta acessar o formulário por meio do link:



http://pene.do/lavagem

Tradição – A Lavagem das Escadarias do Rosário é um dos eventos mais simbólicos do município, reunindo religiosidade, identidade cultural e tradição. A celebração marca a abertura do período momesco e promove o encontro de diferentes manifestações culturais em um momento de celebração coletiva.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) reforça a importância da participação de grupos e artistas para a construção de uma programação diversa, representativa e alinhada com a história e o significado do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura e na sede da pasta, localizada na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico.

Por Secom PMP e Assessoria SEMCLEJ