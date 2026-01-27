Secretaria de Cultura de Penedo abre inscrições para a Lavagem das Escadarias do Rosário

27 de janeiro de 2026
0 14

Seguem abertas até o dia 30 deste mês as inscrições para a Lavagem das Escadarias do Rosário. A chamada pública é direcionada a pessoas, grupos culturais, agremiações e coletivos que desejam desfilar e compor a programação oficial. O evento tradicional acontece na sexta-feira que antecede o Carnaval.

 

As inscrições são exclusivamente on-line e ficam abertas até a próxima sexta (30). Para participar, basta acessar o formulário por meio do link:


http://pene.do/lavagem

 

Tradição – A Lavagem das Escadarias do Rosário é um dos eventos mais simbólicos do município, reunindo religiosidade, identidade cultural e tradição. A celebração marca a abertura do período momesco e promove o encontro de diferentes manifestações culturais em um momento de celebração coletiva.

 

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) reforça a importância da participação de grupos e artistas para a construção de uma programação diversa, representativa e alinhada com a história e o significado do evento.

 

Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura e na sede da pasta, localizada na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico.

 

 

 

 

Por Secom PMP e Assessoria SEMCLEJ

 

27 de janeiro de 2026
0 14

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo participa de reunião no Ministério Público e assina TAC que regulamenta o Carnaval 2026

27 de janeiro de 2026

Carros batem a 160 km/h e deixam uma mulher em estado grave e duas crianças feridas na BR-101

26 de janeiro de 2026

Coruripe empata com Penedense e ambos seguem na parte inferior da tabela: 1 a 1

25 de janeiro de 2026

Prefeitura de Penedo divulga resultado preliminar do Edital de Premiação do Carnaval 2026

24 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo