Após articulação com governador, Guilherme Lopes confirma ao lado de Ronaldo Lopes início da Estrada Caminhos do Imperador em 2026

Uma reunião realizada no Palácio do Governo, nessa terça (27), entre o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, o líder político Guilherme Lopes e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, trouxe uma série de anúncios para o desenvolvimento do município e de toda a região do Baixo São Francisco. Entre as principais confirmações está o início das obras da Estrada Caminhos do Imperador ainda em 2026, um projeto aguardado há anos pela população.

Durante o encontro, Ronaldo Lopes destacou que o governador autorizou a liberação de novos recursos para dar continuidade ao asfaltamento de ruas em Penedo, fortalecendo a infraestrutura urbana e melhorando a mobilidade nos bairros. O prefeito também informou sobre o avanço das obras do aeroporto Freitas Melro, cuja primeira etapa está em fase de conclusão e deverá ser inaugurada com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Outro ponto importante apresentado foi a liberação da última parcela de recursos para a conclusão da escola Santa Luzia localizada no antigo CAIC, o que permitirá a finalização da obra e a ampliação da oferta de ensino municipal na cidade.

Ao comentar os resultados da reunião, Guilherme Lopes ressaltou o caráter produtivo do encontro e a receptividade do governador às demandas de Penedo e do Baixo São Francisco. Ele confirmou que Paulo Dantas *garantiu o início das obras da Estrada Caminhos do Imperador ainda neste ano*, com previsão até o meio do ano, destacando que o projeto beneficiará não apenas Penedo, mas toda a região banhada pelo Rio São Francisco.

Para Guilherme Lopes, o conjunto de anúncios representa um passo importante para impulsionar o desenvolvimento regional, gerando novas oportunidades, fortalecendo a economia local e ampliando a integração entre os municípios.

Por Redação