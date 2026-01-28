Bloco da Boneca Raquel promete arrastar multidão pelas ruas de Penedo no dia 30

Penedo já vive a expectativa de um dos momentos mais aguardados do seu calendário carnavalesco. No próximo dia 30, o tradicional Bloco da Boneca Raquel tomará as ruas da cidade, prometendo reunir uma multidão de foliões em uma grande celebração de alegria, música e tradição.

O evento é esperado com entusiasmo não apenas pelos moradores de Penedo, mas também por foliões de toda a região, que todos os anos acompanham o desfile do bloco, conhecido por sua animação contagiante e pela forte presença cultural.

Um dos pontos altos do desfile será, mais uma vez, a revelação da roupa da Boneca Raquel, que vem sendo aguardada com ansiedade pelo público. A cada edição, o figurino surpreende pela criatividade e beleza, tornando-se um dos assuntos mais comentados entre os foliões antes mesmo do bloco sair às ruas.

Para garantir ainda mais animação, o desfile contará com duas orquestras de frevo, que embalarão o percurso com muito ritmo e energia, além da participação especial de vários bonecos gigantes, que prometem encantar crianças, jovens e adultos, transformando as ruas de Penedo em um verdadeiro corredor da folia.

O Bloco da Boneca Raquel já se consolidou como um símbolo da alegria carnavalesca da cidade, reunindo famílias, amigos e visitantes em um clima de descontração, cores e sorrisos. A expectativa é de que este ano o desfile supere edições anteriores, reforçando o espírito festivo e a tradição cultural do município.

No dia 30, Penedo será novamente tomada pela magia do carnaval, com o Bloco da Boneca Raquel levando música, animação e emoção para todos que fizerem parte dessa grande festa popular.

por Redação