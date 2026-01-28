Prefeitura de Penedo divulga programação da Lavagem do Rosário

28 de janeiro de 2026
Arquivo: Deywesson Duarte

O carnaval brasileiro é a festa mais democrática do mundo. Fé, tradição, espiritualidade, diversidade cultural e social e, claro, muita diversão. A tradicional Lavagem das Escadarias do Rosário de Penedo reúne tudo isso e atrai milhares de pessoas todos os anos na abertura da folia de Momo no Baixo São Francisco.

 

A festa já tem data, e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) está nos últimos preparativos para o dia 13 de fevereiro. A programação já foi definida.

O Ritual da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário e do Beco da Preguiça é comandado há mais de duas décadas pelo babalorixá Pai Bobô e adeptos. O cortejo percorre a principal avenida da cidade, e as baianas, ao som dos atabaques, realizam a lavagem do Beco da Preguiça.

Em seguida, com calabrias e muita água de cheiro, lavam as escadarias e pedem paz aos pés da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, confraria religiosa que nasceu durante o período da escravidão para acolher negros escravizados, sendo a única igreja à qual lhes era permitido o acesso.

A manifestação, comandada por religiões de matriz africana, marca a abertura oficial do carnaval em Penedo. Logo após, muito frevo, subindo e descendo ladeiras pelas ruas estreitas do Rosário Estreito e Largo, toma conta da folia. A festa é diversidade, tem frevo no pé, no paralelepípedo, e banda no palco principal. Além de horário especial para as crianças, com bloquinho, muito frevo e banda no palco.

A secretária de Cultura de Penedo, Tereza Machado, destaca a importância de celebrar a tradição e as manifestações culturais brasileiras:

 

“O carnaval é o evento cultural brasileiro que mais simboliza a diversidade do nosso país. No Nordeste, essa efeméride é muito forte e tradicional, envolvendo a união de diversos grupos e segmentos que, durante as comemorações do festejo de Momo, entram em harmonia para celebrar suas culturas e tradições. É assim que acontece na nossa Lavagem das Escadarias do Rosário, onde o sincretismo religioso se manifesta de forma muito forte em nosso município. A religiosidade de matriz africana junto com a Igreja Católica, em um ritual carregado de simbolismo, respeito, fé e espiritualidade, tudo isso inserido no enredo do carnaval, com música, dança e alegria. Nada melhor do que abrir o carnaval de Penedo, por mais um ano, com a tradicional Lavagem das Escadarias do Rosário.”

Tradição – A Lavagem das Escadarias do Rosário é um dos eventos mais simbólicos do município, reunindo religiosidade, identidade cultural e tradição. A celebração marca a abertura do período momesco e promove o encontro de diferentes manifestações culturais em um momento de celebração coletiva.

 

LAVAGEM DO ROSÁRIO (13 de fevereiro)

 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL:

Concentração: Praça Jácome Calheiros / Palco Folia (Gabino Besouro)

15h30 Concentração do Bloquinho Folia Kids, com a Orquestra Frevo Temperado e interação com a Cia Flor na sua Festa;

16h00-Saída do Bloquinho Folia Kids em direção ao Palco Folia;

16h30-Apresentação de Banda Infantil “Palhaço Hulkinho”, no Palco Folia.

 

CORTEJO DA LAVAGEM DAS ESCADARIAS DO ROSÁRIO:

 

Concentração: Praça Clementino do Monte

18h30 Concentração do Cortejo da Lavagem das Escadarias do Rosário, com as Baianas, Blocos e Grupos Culturais cadastrados.

19h00 Saida do Cortejo da Lavagem das Escadarias do Rosário, com as Baianas, Blocos e Grupos Culturais cadastrados.

 

PALCO FOLIA-GABINO BESOURO:

 

18h30 às 20h00- Orquestra Maestro Bigodinho;

21h00 às 22h30-Banda Juh Imperadora – Projeto Opará;

23h00 às 02h00- Banda Néfi Miranda.

 

CORREDOR DA FOLIA: Rosário Estreito

 

21h00 às 02h00-Corredor da Folia, com orquestras de frevo (Orquestra Ases do Frevo e Orquestra Frevo Folia).

 

 

 

 

Por Roberto Miranda – jornalista Secom PMP

 

