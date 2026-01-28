Prefeitura de Penedo investe mais de R$ 500 mil em tecnologia e entrega 34 computadores e 70 notebooks

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou um importante investimento em renovação tecnológica para a rede municipal de ensino, ultrapassando a marca de R$ 500 mil em novos equipamentos. A iniciativa foi anunciada pelo secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, durante reunião com gestores escolares e técnicos da pasta, realizada no Auditório Paulo Freire, na sede da SEMED.

O investimento integra a política de inovação e crescimento da administração municipal e tem como objetivo eliminar gargalos tecnológicos, fortalecer a gestão escolar e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diretamente na educação pública do município. Todas as unidades de ensino da rede municipal foram contempladas com novos computadores, enquanto os servidores que atuam na base da secretaria receberam notebooks de alto desempenho.

Ao todo, foram entregues trinta e quatro computadores Acer i5 destinados às escolas, voltados ao fortalecimento da gestão administrativa e à otimização de processos internos. Já os técnicos da SEMED receberam setenta notebooks Acer i7, equipamentos que garantem mobilidade, maior capacidade de processamento e agilidade no suporte pedagógico, planejamento e monitoramento das ações educacionais.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, o investimento reafirma o compromisso da administração municipal com o presente e o futuro da educação.



“Investir em tecnologia é investir em qualidade de ensino, em gestão eficiente e em mais oportunidades para nossos alunos e profissionais. Essa gestão, ao lado do vice-prefeito Valdinho Monteiro, entende que uma educação forte começa com estrutura, planejamento e valorização de quem está na ponta. Estamos construindo uma rede cada vez mais preparada para os desafios do nosso tempo.”

Segundo o secretário Luciano Lucena, a iniciativa representa um marco para a educação de Penedo.

“Estamos dando um passo histórico para a educação do nosso município. Este investimento de mais de R$ 500 mil em tecnologia não é apenas sobre máquinas, mas sobre dar condições reais de trabalho para quem faz a educação acontecer. Todas as nossas unidades de ensino agora contam com um novo computador para fortalecer a gestão escolar, e nossos técnicos da Semed receberam notebooks para garantir que o suporte pedagógico seja ágil e moderno. Estamos equipando nossa rede para que o futuro chegue, de fato, a cada servidor e a cada aluno.”

A modernização tecnológica permite maior integração entre escolas e secretaria, melhora o fluxo de informações, facilita o planejamento de diretrizes educacionais e amplia a capacidade de resposta às demandas da comunidade escolar, refletindo diretamente na qualidade dos serviços oferecidos.

A ação faz parte do conjunto de investimentos realizados por essa gestão que tem à frente o prefeito Ronaldo Lopes e o vice-prefeito Valdinho Monteiro, que vêm priorizando a inovação, a valorização dos servidores e o fortalecimento das políticas públicas educacionais em Penedo.

Por SECOM PMP/ com Assessoria SEMED