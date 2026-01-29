Micro-ônibus intermunicipal colide em poste e deixa feridos em Rio Largo

29 de janeiro de 2026
Micro-ônibus intermunicipal colide com poste em Rio Largo — Foto: Arquivo pessoal

Um micro-ônibus intermunicipal que faz a linha Rio Largo-Maceió colidiu em um poste na manhã desta quinta-feira (29), na Avenida Intendente Júlio Calheiros, nas proximidades do Cemitério São Vicente de Paulo, no município de Rio Largo, Região Metropolitana da capital.

 

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Rio Largo, por meio da equipe da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informou que o micro-ônibus teria sido fechado por outro veículo de transporte alternativo municipal (van), que realizava uma ultrapassagem indevida. Para evitar uma colisão frontal, o condutor do micro-ônibus efetuou uma manobra evasiva, resultando na colisão com o poste.

 

As imagens mostram pessoas saindo do veículo e se afastando do local, algumas com dificuldade para caminhar.

 

Ainda de acordo com as informações, a van envolvida evadiu-se do local no momento do ocorrido. Posteriormente, um familiar do condutor compareceu ao local do sinistro.

 

No micro-ônibus, houve duas vítimas: uma passageira, que passou mal, e o cobrador, que sofreu um ferimento no rosto. Ambos receberam atendimento e apresentaram estado de saúde estável, sem risco de vida.

 

Após diálogo com a equipe da SMTT, o condutor do veículo que havia se evadido retornou ao local, juntamente com a van envolvida. Todas as medidas administrativas cabíveis foram devidamente adotadas. Além disso, o condutor do segundo veículo não possuía habilitação compatível com a categoria do veículo conduzido.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

29 de janeiro de 2026
