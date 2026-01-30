Turismo em Penedo avança com inclusão no portfólio da Azul Viagens

30 de janeiro de 2026
Penedo participou do Nordestur, encontro promovido pela  empresa Azul Viagens em Maceió na última quarta-feira, 29, quando foram apresentados números, resultados e estratégias para o ano de 2026, com destaque para a ampliação da atuação da operadora em Alagoas.

 

 

Um dos principais destaques do Nordestur foi a ampliação dos produtos da Azul Viagens, que passará a desenvolver o Litoral Sul de Alagoas, incluindo Penedo em seu portfólio. A iniciativa reforça o potencial do município como destino turístico estratégico e amplia as oportunidades de atração de visitantes nacionais e internacionais.

 

 

Também foi anunciado que Alagoas contará com 41 voos semanais da Azul Viagens durante a temporada do mês de julho, representando um incremento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

 

Representando Penedo, participaram do encontro Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa; e Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da SETUREC. 

 

 

A Azul Viagens é uma das operadoras que mais comercializam o Destino Alagoas, contribuindo de forma significativa para o crescimento contínuo do fluxo turístico no estado.

 

 

“A inclusão de Penedo no portfólio da Azul Viagens é um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no município. Essa ampliação fortalece nosso posicionamento turístico, gera novas oportunidades e coloca Penedo em evidência no cenário nacional e internacional”, destacou o secretário Jair Galvão.

 

 

Além dos representantes da Azul Viagens, o evento reuniu a Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR Alagoas), o trade turístico alagoano, entidades parceiras e membros das instâncias de governança.

 

 

 

Por Assessoria Seturec

 

30 de janeiro de 2026
