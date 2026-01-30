Turismo em Penedo avança com inclusão no portfólio da Azul Viagens

Penedo participou do Nordestur, encontro promovido pela empresa Azul Viagens em Maceió na última quarta-feira, 29, quando foram apresentados números, resultados e estratégias para o ano de 2026, com destaque para a ampliação da atuação da operadora em Alagoas.

Um dos principais destaques do Nordestur foi a ampliação dos produtos da Azul Viagens, que passará a desenvolver o Litoral Sul de Alagoas, incluindo Penedo em seu portfólio. A iniciativa reforça o potencial do município como destino turístico estratégico e amplia as oportunidades de atração de visitantes nacionais e internacionais.

Também foi anunciado que Alagoas contará com 41 voos semanais da Azul Viagens durante a temporada do mês de julho, representando um incremento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

Representando Penedo, participaram do encontro Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa; e Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da SETUREC.

A Azul Viagens é uma das operadoras que mais comercializam o Destino Alagoas, contribuindo de forma significativa para o crescimento contínuo do fluxo turístico no estado.

“A inclusão de Penedo no portfólio da Azul Viagens é um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no município. Essa ampliação fortalece nosso posicionamento turístico, gera novas oportunidades e coloca Penedo em evidência no cenário nacional e internacional”, destacou o secretário Jair Galvão.

Além dos representantes da Azul Viagens, o evento reuniu a Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR Alagoas), o trade turístico alagoano, entidades parceiras e membros das instâncias de governança.

Por Assessoria Seturec