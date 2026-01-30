Prefeito Ronaldo Lopes dá ordem de serviço para ampliar e reformar Escola Hanna Bertholet

A educação pública em Penedo recebe um novo investimento do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro: a ampliação e reforma da Escola Municipal Hanna Bertholet, unidade de ensino situada na comunidade Santa Margarida.

A obra orçada em R $ 2.299.814,47 teve sua ordem de serviço assinada nesta sexta-feira, 30, contemplando reforma geral e ampliação da escola que vai ganhar refeitório novo e mais um bloco com 5 salas, dentre outras melhorias.

“Nós estamos cumprindo o nosso compromisso de dar melhores condições de vida às famílias da zona rural de Penedo, como nunca se fez antes, e em todos os sentidos. Nós praticamente reconstruímos as escolas da Ponta Mofina, da Prosperidade, da Itaporanga e da Marituba do Peixe. Agora, nós vamos trabalhar na Santa Margarida”, destaca Ronaldo Lopes.

O prefeito de Penedo também anunciou a retomada da pavimentação de estradas vicinais situadas nas comunidades Imbira 1 e 2, Tabuleiro dos Negros e Palmeira Alta.

“Ronaldo tem uma atenção especial com o homem do campo, faz essa integração com a cidade. São muitos avanços que estamos viabilizando para melhorar a qualidade de vida na zona rural”, acrescenta Valdinho Monteiro, frisando o apoio dos vereadores.

O secretário Luciano Lucena informa que alunos e alunas da educação infantil, séries iniciais e da EJA matriculados na Escola Hanna Bertholet permanecerão estudando na comunidade, em imóveis alugados.

Já as turmas do 6º ao 9º ano serão transferidas para a Escola Nossa Senhora Auxiliadora (ENSA), situada na cidade, com transporte escolar, até a conclusão das obras de ampliação e reforma da Hanna Bertholet.

Mais investimentos

O gestor da SEMED disse ainda que novos investimentos na infraestrutura e em equipamentos na rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) serão feitos em 2026, um deles também encaminhado nesta sexta, 30.

Ronaldo Lopes assinou a ordem de serviço para a Instalação e implantação de uma subestação e da instalação elétrica da Escola Santa Luzia, investimento orçado em R$ 895.547,77.

A agenda de trabalho na Prefeitura de Penedo contou ainda com a participação da secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Fagner Matias, além de servidores municipais, representantes das comunidades Santa Margarida e Palmeira Alta, e do secretário executivo da Sesau, Guilherme Lopes.

Representando o poder legislativo municipal estavam os vereadores Messias da Filó, Jorge Alves, Léo Marques, Júnior do Tó, Andressa Enfermeira, Rodrigo Regueira, Davi Silva e Irmão João.

Por Secom PMP