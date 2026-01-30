Prefeito Ronaldo Lopes dá ordem de serviço para ampliar e reformar Escola Hanna Bertholet

30 de janeiro de 2026
0 23
Deywesson Duarte

A educação pública em Penedo recebe um novo investimento do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro: a ampliação e reforma da Escola Municipal Hanna Bertholet, unidade de ensino situada na comunidade Santa Margarida.

 

A obra orçada em R $ 2.299.814,47 teve sua ordem de serviço assinada nesta sexta-feira, 30, contemplando reforma geral e ampliação da escola que vai ganhar refeitório novo e mais um bloco com 5 salas, dentre outras melhorias.

 

“Nós estamos cumprindo o nosso compromisso de dar melhores condições de vida às famílias da zona rural de Penedo, como nunca se fez antes, e em todos os sentidos. Nós praticamente reconstruímos as escolas da Ponta Mofina, da Prosperidade, da Itaporanga e da Marituba do Peixe. Agora, nós vamos trabalhar na Santa Margarida”, destaca Ronaldo Lopes.

 

O prefeito de Penedo também anunciou a retomada da pavimentação de estradas vicinais situadas nas comunidades Imbira 1 e 2, Tabuleiro dos Negros e Palmeira Alta.

 

“Ronaldo tem uma atenção especial com o homem do campo, faz essa integração com a cidade. São muitos avanços que estamos viabilizando para melhorar a qualidade de vida na zona rural”, acrescenta Valdinho Monteiro, frisando o apoio dos vereadores.

 

O secretário Luciano Lucena informa que alunos e alunas da educação infantil, séries iniciais e da EJA matriculados na Escola Hanna Bertholet permanecerão estudando na comunidade, em imóveis alugados.

Deywesson Duarte

 

Já as turmas do 6º ao 9º ano serão transferidas para a Escola Nossa Senhora Auxiliadora (ENSA), situada na cidade, com transporte escolar, até a conclusão das obras de ampliação e reforma da Hanna Bertholet.

 

Mais investimentos

 

O gestor da SEMED disse ainda que novos investimentos na infraestrutura e em equipamentos na rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) serão feitos em 2026, um deles também encaminhado nesta sexta, 30.

 

Ronaldo Lopes assinou a ordem de serviço para a Instalação e implantação de uma subestação e da instalação elétrica da Escola Santa Luzia, investimento orçado em R$ 895.547,77.

 

A agenda de trabalho na Prefeitura de Penedo contou ainda com a participação da secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Fagner Matias, além de servidores municipais, representantes das comunidades Santa Margarida e Palmeira Alta, e do secretário executivo da Sesau, Guilherme Lopes.

 

Representando o poder legislativo municipal estavam os vereadores Messias da Filó, Jorge Alves, Léo Marques, Júnior do Tó, Andressa Enfermeira, Rodrigo Regueira, Davi Silva e Irmão João.

 

 

 

Por Secom PMP

 

30 de janeiro de 2026
0 23

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo realiza interdição preventiva de calçada ao lado de antigo prédio da emissora AM Rio São Francisco

30 de janeiro de 2026

Turismo em Penedo avança com inclusão no portfólio da Azul Viagens

30 de janeiro de 2026

Micro-ônibus intermunicipal colide em poste e deixa feridos em Rio Largo

29 de janeiro de 2026

Bloco da Boneca Raquel promete arrastar multidão pelas ruas de Penedo no dia 30

28 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo