Prefeitura de Penedo realiza interdição preventiva de calçada ao lado de antigo prédio da emissora AM Rio São Francisco

30 de janeiro de 2026
A Prefeitura de Penedo, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou a interdição preventiva da calçada lateral do edifício da extinta emissora AM Rio São Francisco, localizada no lado da Rua João Pessoa, como medida de segurança para pedestres que circulam pelo Centro Histórico da cidade.

A ação foi adotada após avaliação técnica, com o objetivo de evitar riscos e garantir a integridade de moradores, comerciantes, turistas e transeuntes que passam diariamente pelo local. A interdição permanece válida até que os serviços de reparo no antigo prédio sejam concluídos.

É importante destacar que não houve interdição da via, permanecendo o tráfego de veículos liberado normalmente. Apenas a área da calçada foi isolada, com sinalização e bloqueios físicos instalados para orientar a população.

Considerando que o tradicional bloco de pré-carnaval Ovo da Madrugada acontece neste sábado (31) e que o percurso passa nas proximidades, a Prefeitura reforça a orientação para que foliões e visitantes redobrem a atenção ao circular pela área, respeitando a sinalização e as orientações das equipes de apoio.

A gestão municipal segue atuando de forma preventiva, planejada e integrada, adotando medidas que garantam segurança e organização durante o período festivo, ao mesmo tempo em que preserva a tranquilidade e o bem-estar de todos.

Fonte: SECOM/PMP

 

