Prévia carnavalesca da Boneca Raquel arrasta multidão pelas ruas de Penedo

A prévia carnavalesca da tradicional Boneca Raquel transformou as ruas de Penedo em um grande corredor da alegria nesta sexta-feira, 30. O evento reuniu milhares de pessoas que acompanharam o cortejo pelas principais vias da cidade, celebrando a chegada do Carnaval com muita animação.

Com um figurino ousado e cheio de brilho, a Boneca Raquel foi o grande destaque da festa, arrancando aplausos e encantando moradores e visitantes. O visual cuidadosamente preparado reforçou a expectativa dos foliões, que aguardavam ansiosos pela aparição da boneca, símbolo da folia penedense.

A animação ficou por conta de duas orquestras de frevo, que embalaram o percurso com um repertório vibrante. Ao som dos metais, os foliões dançaram, cantaram e seguiram o desfile em clima de total descontração, reafirmando a tradição do frevo como marca cultural do Carnaval da cidade.

Além de promover entretenimento, a prévia carnavalesca da Boneca Raquel também impulsionou o movimento no comércio local e fortaleceu o calendário cultural de Penedo, que se prepara para mais dias de intensa programação carnavalesca.

A festa confirmou o sucesso do evento e mostrou que o Carnaval de Penedo segue vivo, reunindo gerações em torno da música, da alegria e da tradição popular.

por Redação