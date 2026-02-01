Bloco Ovo da Madrugada arrasta multidão pelas ruas do Centro Histórico de Penedo

O tradicional bloco carnavalesco Ovo da Madrugada desfilou pelas principais ruas do Centro Histórico de Penedo neste sábado, 31 de janeiro, reunindo uma verdadeira multidão de foliões. Milhares de pessoas participaram do evento, incluindo visitantes de várias cidades da região, consolidando ainda mais a força do carnaval penedense.

Com um clima de muita alegria e animação, o desfile contou com a presença de diversos bonecos gigantes, que encantaram adultos e crianças, além de cinco orquestras de frevo, responsáveis por embalar o público com muito ritmo e energia durante todo o percurso.

Conhecido por seu caráter familiar, o Ovo da Madrugada mais uma vez mostrou por que é considerado um dos blocos mais queridos da cidade. Famílias inteiras, grupos de amigos e turistas tomaram as ruas em um ambiente de confraternização, segurança e tradição cultural.

Em 2026, o bloco completa 18 anos de existência, tornando-se oficialmente parte da história do carnaval de Penedo. Ao longo dos anos, o Ovo da Madrugada se firmou como símbolo de resistência cultural e alegria popular, mantendo viva a tradição dos blocos de rua e fortalecendo a identidade carnavalesca do município.

O desfile deste sábado reafirmou o sucesso do bloco e a expectativa para os próximos eventos carnavalescos, consolidando Penedo como um dos principais destinos do carnaval no Baixo São Francisco.

por Redação